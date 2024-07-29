Українка Харлан програла у півфіналі Олімпіади, але ще може поборотися за бронзу
Ольга Харлан (Фото: Mourad Balti Touati / EPA)

Українська шаблістка Ольга Харлан програла у півфіналі на Олімпіаді у Парижі.

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Вона поступилася французькій візаві Сарі Бальцер з рахунком 15:7 (15 – максимальна кількість очок).

Сьогодні ж українська спортсменка перемогла в 1/16 японку Сіхомі Фукусіму (15:9) та у 1/8 азербайджанку Анну Башту (15:6).

А у чвертьфіналі Харлан здолала угорську опонентку Анну Мартон (15:7).

Наразі спортсменка все ще може претендувати на бронзу. Чи здобуде вона її – вирішиться на поєдинку цього вечора.

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