Ольга Харлан виграла першу медаль для України на Олімпіаді 2024

Ольга Харлан (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виборола бронзу на Олімпіаді у Парижі.

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Українська шаблістка перемогла корейську суперницю Чой Себін з рахунком 15:14 (15 — максимальна кількість очок).

Під час двобою українка програвала кореянці 11:4, але змогла відіграти 7 уколів поспіль.

Харлан виборола бронзову медаль – це й перша нагорода представника України на цих Олімпійських іграх.

Чой Себін та Ольга Харлан (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Чой Себін та Ольга Харлан (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Ольга Харлан після перемоги (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Сьогодні ж українка перемогла в 1/16 опонентку з Японії Сіхомі Фукусіму (15:9) та у 1/8 візаві від Азербайджану Анну Башту (15:6). Остання до 2019 року представляла Росію на змаганнях.

Проте у півфіналі Харлан програла французькій суперниці Сарі Бальцер з рахунком 15:7. Після цього українська фехтувальниця могла претендувати лише на бронзу.

У фіналі ж зійдуться дві представниці Франції — Бальцер та Манон Брюне.

ОНОВЛЕНО. Харлан прокоментувала Суспільному перемогу у поєдинку: "Не знаю, що я зробила. Це просто не передати. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам. Присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія".

Золото здобула Брюне, Бальцер отримала срібло – 15:12.

У 2023 році Харлан стала широко відомою людям, далеким від спорту. 27 липня вона перемогла росіянку Анну Смірнову, що виступала у "нейтральному" статусі. Після цього українська спортсменка відмовилася тиснути руку суперниці, виставивши перед собою шаблю.

Після цього Харлан дискваліфікували через нібито "неспортивний жест". Утім, згодом фехтувальниці анулювали дискваліфікацію, а ще й скасували рукостискання у цьому виді спорту.

2 березня 2024 року Харлан виборола бронзову медаль на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях.

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