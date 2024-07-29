Украинская дзюдоистка Белодид одержала первую победу на Олимпиаде за 5 секунд

Следовательно, она проходит 1/8 финала на Олимпиаде

Париж (Иллюстративное фото: Ali Haider/EPA)

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид одержала первую победу на Олимпийских играх-2024 в Париже всего за 5 секунд. Об этом сообщило издание Суспільне и официальное представительство Олимпиады.

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Белодид выполнила прием на оценку ипон и выиграла первую схватку у представительницы Тирибаты Неры Тибвы.

Украинка проходит 1/8 финала на Олимпиаде, ее следующая схватка состоится примерно через час.

Накануне сборная Украины с футбола победила Марокко на групповом этапе Олимпийских игр 2024 года.

26 июля состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Само событие длилось примерно четыре часа в условиях ливня. Поэтому гости и зрители наблюдали за открытием под зонтиками и в дождевиках.

Знаменосцами национальной сборной команды Украины на открытии Игр ХХХІІІ Олимпиады в Париже стали теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. Украину на Играх представляют 147 атлетов.

27 июля на Олимпиаде-2024 состоялся первый финал с участием украинских спортсменов: розыгрыш медалей в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина, где Украина заняла седьмое место.

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