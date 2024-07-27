Украина стартовала в первом финале Олимпиады: каков результат женских синхронных прыжков
Ульяна Кричковская
Редактор LIGA.net
Владимир Фомичев
корреспондент LIGA.net, раздел Бизнес
На Олимпиаде-2024 состоялся первый финал с участием украинских спортсменов: розыгрыш медалей в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина, где Украина заняла седьмое место.
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Украину в этом виде прыжков в воду представлял дуэт Виктории Кесарь и Анны Письменской.
Золотые медали выиграла китайская пара Яни Чан и Ивэнь Чен, а серебряные медали достались американкам Кэседи Кук и Саре Бакон.
Бронзовые медали завоевали британки Скарлет Мью Дженсен и Ясмин Харпер.
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- 26 июля состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Само событие длилось примерно четыре часа в условиях ливня. Поэтому гости и зрители наблюдали за открытием под зонтиками и в дождевиках.
- Знаменосцами национальной сборной команды Украины на открытии Игр ХХХІІІ Олимпиады в Париже стали теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. Украину на Играх представляют 147 атлетов.
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