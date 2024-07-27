Украина стартовала в первом финале Олимпиады: каков результат женских синхронных прыжков

Прыжки в воду с 3-метрового трамплина в Париже (Фото: EPA/MAST IRHAM)

На Олимпиаде-2024 состоялся первый финал с участием украинских спортсменов: розыгрыш медалей в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина, где Украина заняла седьмое место.

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Украину в этом виде прыжков в воду представлял дуэт Виктории Кесарь и Анны Письменской.

Золотые медали выиграла китайская пара Яни Чан и Ивэнь Чен, а серебряные медали достались американкам Кэседи Кук и Саре Бакон.

Бронзовые медали завоевали британки Скарлет Мью Дженсен и Ясмин Харпер.

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Прыжки в воду с 3-метрового трамплина в Париже (Фото: EPA/MAST IRHAM)

26 июля состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Само событие длилось примерно четыре часа в условиях ливня. Поэтому гости и зрители наблюдали за открытием под зонтиками и в дождевиках.

Знаменосцами национальной сборной команды Украины на открытии Игр ХХХІІІ Олимпиады в Париже стали теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. Украину на Играх представляют 147 атлетов.

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