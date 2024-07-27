Україна стартувала у першому фіналі Олімпіади в Парижі: який результат жіночих синхронних стрибків
Уляна Кричковська
Редакторка LIGA.net
Володимир Фомічов
кореспондент LIGA.net, розділ Бізнес
На Олімпіаді-2024 відбувся перший фінал за участі українських спортсменів: розіграш медалей у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна, де Україна посіла сьоме місце.
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Україну в цьому виді стрибків у воду представляв дует Вікторії Кесарь та Анни Письменської.
Золоті медалі виграла китайська пара Яні Чан та Ївень Чен, а срібні медалі дістались американкам Кеседі Кук та Сарі Бакон.
Бронзові медалі здобули британки Скарлет Мью Дженсен та Ясмін Харпер.
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- 26 липня відбулася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Сама подія тривала приблизно чотири години в умовах зливи. Відтак гості та глядачі спостерігали за відкриттям під парасольками і в дощовиках.
- Прапороносцями національної збірної команди України на відкритті Ігор ХХХІІІ Олімпіади в Парижі стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Україну представляють на Іграх 147 атлетів.
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