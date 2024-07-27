Південну Корею переплутали з КНДР на церемонії відкриття Олімпіади. Організатори перепросили

До складу делегації Південної Кореї входять 143 спортсмени, які змагатимуться у 21 виді спорту

Учасники Олімпіади у Парижі від Південної Кореї (Фото: EPA/YONHAP)

Організатори Олімпійських ігор представили Південну Корею "Корейською Народно-Демократичною Республікою" – відповідник назви Північної Кореї. Представники олімпійського комітету країни попросили не допустити повторення помилки. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву міністерства.

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Журналісти розповіли, що коли човен з південнокорейськими спортсменами пропливав Сеною, диктор представив їх як "Корейську Народно-Демократичну Республіку" французькою та англійською мовами.

Учасники Олімпіади у Парижі від Південної Кореї (Фото: EPA/YONHAP)

Таке ж вступне слово диктор використав, коли проїжджала північнокорейська делегація, повідомили в агентстві.

Тоді, зазначили журналісти, Південна Корея зажадала від організаторів запевнень, що така помилка більше не повториться.

Віцеміністр спорту і культури Південної Кореї Чан Мі Ран, який перебував у Парижі, попросив про зустріч з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

"Ми висловлюємо жаль, що країна була представлена як Північна Корея на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Парижі, коли виходили спортсмени Республіки Корея", – йдеться в заяві.

Учасники Олімпіади у Парижі від Північної Кореї (Фото: EPA/YONHAP)

До складу делегації Південної Кореї входять 143 спортсмени, які змагатимуться у 21 виді спорту.

26 липня відбулася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Сама подія тривала приблизно чотири години в умовах зливи. Відтак гості та глядачі спостерігали за відкриттям під парасольками і в дощовиках.

Прапороносцями національної збірної команди України на відкритті Ігор ХХХІІІ Олімпіади в Парижі стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Україну представляють на Іграх 147 атлетів.

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