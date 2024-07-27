Южную Корею перепутали с КНДР на церемонии открытия Олимпиады. Организаторы извинились
Организаторы Олимпийских игр представили Южную Корею "Корейской Народно-Демократической Республикой" – аналог названия Северной Кореи. Представители олимпийского комитета страны попросили не допустить повторения ошибки.Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства.
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Журналисты рассказали, что когда лодка с южнокорейскими спортсменами проплывала по Сене, диктор представил их как "Корейскую Народно-Демократическую Республику" на французском и английском языках.
Такое же вступительное слово диктор использовал, когда проезжала северокорейская делегация, отметили в агентстве.
Тогда, отметили журналисты, Южная Корея потребовала от устроителей заверений, что такая ошибка больше не повторится.
Находившийся в Париже вице-министр спорта и культуры Южной Кореи Чан Ми Ран попросил о встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
"Мы выражаем сожаление, что страна была представлена как Северная Корея на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, когда входили спортсмены Республики Корея", – говорится в заявлении.
В состав делегации Южной Кореи входят 143 спортсмена, которые будут соревноваться в 21 виде спорта.
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