Южную Корею перепутали с КНДР на церемонии открытия Олимпиады. Организаторы извинились

В состав делегации Южной Кореи входят 143 спортсмена, которые будут соревноваться в 21 виде спорта.

Участники Олимпиады в Париже от Южной Кореи (Фото: EPA/YONHAP)

Организаторы Олимпийских игр представили Южную Корею "Корейской Народно-Демократической Республикой" – аналог названия Северной Кореи. Представители олимпийского комитета страны попросили не допустить повторения ошибки.Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства.

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Журналисты рассказали, что когда лодка с южнокорейскими спортсменами проплывала по Сене, диктор представил их как "Корейскую Народно-Демократическую Республику" на французском и английском языках.

Участники Олимпиады в Париже от Южной Кореи (Фото: EPA/YONHAP)

Такое же вступительное слово диктор использовал, когда проезжала северокорейская делегация, отметили в агентстве.

Тогда, отметили журналисты, Южная Корея потребовала от устроителей заверений, что такая ошибка больше не повторится.

Находившийся в Париже вице-министр спорта и культуры Южной Кореи Чан Ми Ран попросил о встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

"Мы выражаем сожаление, что страна была представлена как Северная Корея на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, когда входили спортсмены Республики Корея", – говорится в заявлении.

Участники Олимпиады в Париже от Северной Кореи (Фото: EPA/YONHAP)

В состав делегации Южной Кореи входят 143 спортсмена, которые будут соревноваться в 21 виде спорта.

26 июля состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 в Париже. Само событие длилось примерно четыре часа в условиях ливня. Поэтому гости и зрители наблюдали за открытием под зонтиками и в дождевиках.

Знаменосцами национальной сборной команды Украины на открытии Игр ХХХІІІ Олимпиады в Париже стали теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. Украину на играх представят 147 атлетов.

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