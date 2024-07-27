Сборная Украины впервые в истории победила на Олимпиаде по футболу

Матч закончился победой украинской команды над марокканцами со счетом 2:1

Фото: УАФ

Сборная Украины победила Марокко на групповом этапе Олимпийских игр в 2024 году. Результаты опубликованы на сайте Олимпиады-2024.

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Матч закончился победой украинской команды со счетом 2:1.

Первым гол забил на 22-й минуте Дмитрий Крыськив. Во втором тайме марокканцы смогли отыграться. С пенальти за африканцев забил Рахими, а игрок украинской сборной Владимир Салюк был отстранен.

Сборная Украины одержала победу в меньшинстве в компенсированное арбитром время. Гол забил Игорь Краснопир.

Также 27 июля сборная Аргентины победила сборную Ирака, теперь все команды в группе имеют по три очка перед последним туром.

26 июля в Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры, где Украину представят 147 атлетов.

К Олимпиаде не допустили около 1000 человек, подозреваемых в шпионаже.

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