Збірна України вперше в історії перемогла на Олімпіаді з футболу

Фото: УАФ

Збірна України перемогла Марокко на груповому етапі Олімпійських ігор 2024 року. Результати опубліковано на сайті Олімпіади-2024.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Матч закінчився перемогою української команди з рахунком 2:1.

Першим гол забив на 22-й хвилині Дмитро Криськів. У другому таймі марокканці змогли відігратись. З пенальті за африканців забив Рахімі, а гравця української збірної Володимира Салюка було вилучено з поля.

Збірна України здобула перемогу у меншості в компенсований арбітром час. Гол забив Ігор Краснопір.

Також 27 липня збірна Аргентини перемогла збірну Іраку, тепер всі команди в групі мають по три очки перед останнім туром.

26 липня у Парижі офіційно стартували XXXIII літні Олімпійські ігри, де Україну представлять 147 атлетів.

До Олімпіади не допустили близько 1000 осіб, підозрюваних у шпіонажі.

Дивіться також: Snoop Dogg проніс олімпійський вогонь перед відкриттям Ігор у Парижі – фото, відео