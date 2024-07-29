Українська дзюдоїстка Білодід здобула першу перемогу на Олімпіаді за 5 секунд

Відтак, вона проходить 1/8 фіналу на Олімпіаді

Париж (Ілюстративне фото: Ali Haider / EPA)

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула першу перемогу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі лише за 5 секунд. Про це повідомило Суспільне та офіційне представництво Олімпіади.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Білодід виконала прийом на оцінку іппон і виграла першу сутичку у представниці Кірибаті Нери Тібви.

Українка проходить 1/8 фіналу на Олімпіаді, її наступна сутичка відбудеться приблизно за годину.

Напередодні збірна України з футболу перемогла Марокко на груповому етапі Олімпійських ігор 2024 року.

26 липня відбулася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Сама подія тривала приблизно чотири години в умовах зливи. Відтак гості та глядачі спостерігали за відкриттям під парасольками й у дощовиках.

Прапороносцями національної збірної команди України на відкритті Ігор ХХХІІІ Олімпіади в Парижі стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Україну представляють на Іграх 147 атлетів.

27 липня на Олімпіаді-2024 відбувся перший фінал за участі українських спортсменів: розіграш медалей у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна, де Україна посіла сьоме місце.

Читайте також: Український прапор посеред Сени. Церемонія відкриття Олімпійських ігор у 10 фото