Українського боксера Усика затримали в Кракові – дружина каже, що все добре: відео
Олександр Усик (Фото: ALI HAIDER / EPA)

Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту польського міста Краків. Про це повідомив перший заступник голови парламентського Комітету з питань молоді та спорту Жан Беленюк. Дружина спортсмена написала, що все добре, й анонсувала, що той все незабаром пояснить.

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"Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини зʼясовуються", – написав він.

Також Беленюк опублікував відео затримання. На них люди у зеленій формі супроводжують Усика до ліфта, на якому потім їдуть з ним:

Дружина Усика Катерина опублікувала сторіс в Instagram й написала, що все добре. Вона анонсувала, що Олександр незабаром все пояснить, й зазначила, що "нічого кримінального" у ситуації немає.

Скриншот: LIGA.net
Скриншот: LIGA.net

ОНОВЛЕНО о 00:04. Президент Володимир Зеленський повідомив, що все вже добре - Усика відпустили і його вже більше ніхто не затримує.

До цього написав Зеленський, він мав телефонну розмову з боксером, коли той був затриманий.

"Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона", - зазначив президент.

Голова держави доручив "негайно розібратися" в усіх деталях інциденту голові української дипломатії Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

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