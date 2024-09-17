Українського боксера Усика затримали в Кракові – дружина каже, що все добре: відео

За словами Катерини Усик, "нічого кримінального" у ситуації немає

Олександр Усик (Фото: ALI HAIDER / EPA)

Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту польського міста Краків. Про це повідомив перший заступник голови парламентського Комітету з питань молоді та спорту Жан Беленюк. Дружина спортсмена написала, що все добре, й анонсувала, що той все незабаром пояснить.

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"Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини зʼясовуються", – написав він.

Також Беленюк опублікував відео затримання. На них люди у зеленій формі супроводжують Усика до ліфта, на якому потім їдуть з ним:

Дружина Усика Катерина опублікувала сторіс в Instagram й написала, що все добре. Вона анонсувала, що Олександр незабаром все пояснить, й зазначила, що "нічого кримінального" у ситуації немає.

ОНОВЛЕНО о 00:04. Президент Володимир Зеленський повідомив, що все вже добре - Усика відпустили і його вже більше ніхто не затримує.

До цього написав Зеленський, він мав телефонну розмову з боксером, коли той був затриманий.

"Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона", - зазначив президент.

Голова держави доручив "негайно розібратися" в усіх деталях інциденту голові української дипломатії Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

У ніч проти 19 травня в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбувся історичний бій між Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, за результатами якого перемогу одержав український боксер.

За результатами бою, Усик зберіг титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював пояс WBC, яким володів Ф'юрі.

У червні Усик подарував свій пояс IBF для поєдинку британців Джошуа та Даніеля Дюбуа, який відбудеться 21 вересня.

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