Украина направит ноту Польше после задержания Усика – Сибига
Украина направит ноту Польше после задержания боксера Александра Усика в аэропорту Кракова. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
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По словам главы МИД, как только стало известно об инциденте, президент Владимир Зеленский тут же отреагировал и способствовал его освобождению. К спортсмену прибыл генконсул Вячеслав Войнаровский, который поделился подробностями произошедшего с министром.
"Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми по отношению к нашему чемпиону и пришлем соответствующую ноту польской стороне", — заявил Сибига.
Украинский боксер вскоре после общественного резонанса в своем Instagram заявил, что в аэропорту произошли "некоторые непонимания" и поблагодарил всех причастных к его освобождению.
"Друзья, я свободен. Хочу поблагодарить украинскую делегацию, посла Украины в Польше и особенно Владимира Зеленского, который очень переживал и лично решал мой вопрос", — сказал боксер.
Также он выразил "респект" польским правоохранителям, которые, несмотря на рост, вес, размах руки и регалии боксера выполняли свои обязанности.
Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова вечером 17 сентября, но через час его отпустили. На видео, которое опубликовал нардеп Жан Беленюк, боксера в наручниках куда-то уводили. Причины задержания неизвестны.
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