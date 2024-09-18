Украина направит ноту Польше после задержания Усика – Сибига

Глава МИД заявил, что Украина считает действия Польши "недопустимыми по отношению к нашему чемпиону"

Владимир Зеленский и Александр Усик (Фото: ОП)

Украина направит ноту Польше после задержания боксера Александра Усика в аэропорту Кракова. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По словам главы МИД, как только стало известно об инциденте, президент Владимир Зеленский тут же отреагировал и способствовал его освобождению. К спортсмену прибыл генконсул Вячеслав Войнаровский, который поделился подробностями произошедшего с министром.

"Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми по отношению к нашему чемпиону и пришлем соответствующую ноту польской стороне", — заявил Сибига.

Украинский боксер вскоре после общественного резонанса в своем Instagram заявил, что в аэропорту произошли "некоторые непонимания" и поблагодарил всех причастных к его освобождению.

"Друзья, я свободен. Хочу поблагодарить украинскую делегацию, посла Украины в Польше и особенно Владимира Зеленского, который очень переживал и лично решал мой вопрос", — сказал боксер.

Также он выразил "респект" польским правоохранителям, которые, несмотря на рост, вес, размах руки и регалии боксера выполняли свои обязанности.

Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова вечером 17 сентября, но через час его отпустили. На видео, которое опубликовал нардеп Жан Беленюк, боксера в наручниках куда-то уводили. Причины задержания неизвестны.