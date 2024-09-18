Україна направить ноту Польщі після затримання Усика – Сибіга

Боксер подякував усім причетним до його звільнення

Володимир Зеленський та Олександр Усик (Фото: ВП)

Україна надішле ноту Польщі після затримання боксера Олександра Усика в аеропорту Кракова. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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За словами глави МЗС, як тільки стало відомо про інцидент, президент Володимир Зеленський відразу відреагував і сприяв його звільненню. До спортсмена прибув генконсул В'ячеслав Войнаровський, який поділився подробицями події з міністром.

"Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", — заявив Сібіга.

Український боксер незабаром після громадського резонансу у своєму Instagram заявив, що в аеропорту відбулися "деякі нерозуміння" і подякував усім причетним до його звільнення.

"Друзі, я вільний. Хочу подякувати українській делегації, послу України в Польщі й особливо Володимиру Зеленському, який дуже переживав і особисто вирішував моє питання", – сказав боксер.

Також він висловив "респект" польським правоохоронцям, які, попри зріст, вагу, розмах руки та регалії боксера виконували свої обов'язки.

Олександра Усика було затримано в аеропорту Кракова ввечері 17 вересня, але за годину його відпустили. На відео, яке опублікував нардеп Жан Беленюк, боксера у кайданках кудись вели. Причини затримання невідомі.