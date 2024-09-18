Задержание Усика. Польской авиакомпании не понравилось его состояние – ESPN
Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова вместе с тренером. Их состояние показалось сотрудникам аэропорта "непригодным для полета", сообщают ESPN и Przeglad Sportowy со ссылкой на собеседников, знакомых с происшествием, и менеджера боксера.
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Как рассказал менеджер Усика Александр Красюк, спортсмен приехал в Польшу на авто из Киева. Из Кракова он планировал вылететь в испанскую Валенсию, где должна была начаться его подготовка к бою-реваншу с Тайсоном Фьюри.
Но боксеру и его тренеру Сергею Лапину отказали в посадке на рейс. Как утверждают собеседники, представитель авиакомпании определил, что они "не в состоянии лететь". Усик возразил и объяснил, что они "проехали 14 часов на авто из Киева в Краков, поэтому выглядят сильно уставшими".
Как сообщают СМИ, из-за языкового барьера и "непреклонности Усика" правоохранители были вынуждены на время задержать обоих украинцев.
- О задержании Усика вечером 17 сентября сообщила его жена Екатерина, которая летела вместе с ним. Боксера отпустили спустя некоторое время.
- 18 сентября МИД заявил, что Украина направит ноту Польше из-за "непропорциональных и недопустимых" действий силовиков.