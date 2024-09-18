Задержание Усика. Польской авиакомпании не понравилось его состояние – ESPN

Александр Усик (Фото: Facebook боксера)

Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова вместе с тренером. Их состояние показалось сотрудникам аэропорта "непригодным для полета", сообщают ESPN и Przeglad Sportowy со ссылкой на собеседников, знакомых с происшествием, и менеджера боксера.

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Как рассказал менеджер Усика Александр Красюк, спортсмен приехал в Польшу на авто из Киева. Из Кракова он планировал вылететь в испанскую Валенсию, где должна была начаться его подготовка к бою-реваншу с Тайсоном Фьюри.

Но боксеру и его тренеру Сергею Лапину отказали в посадке на рейс. Как утверждают собеседники, представитель авиакомпании определил, что они "не в состоянии лететь". Усик возразил и объяснил, что они "проехали 14 часов на авто из Киева в Краков, поэтому выглядят сильно уставшими".

Как сообщают СМИ, из-за языкового барьера и "непреклонности Усика" правоохранители были вынуждены на время задержать обоих украинцев.