Затримання Усика. Польській авіакомпанії не сподобався його стан – ESPN

Олександр Усик (Фото: Facebook боксера)

Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова разом із тренером. Їхній стан здався співробітникам аеропорту "непридатним для польоту", повідомляють ESPN і Przeglad Sportowy з посиланням на співрозмовників, знайомих із подією, та менеджера боксера.

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Як розповів менеджер Усика Олександр Красюк, спортсмен приїхав до Польщі на авто з Києва. З Кракова він планував вилетіти до іспанської Валенсії, де мала б розпочатися його підготовка до бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

Але боксерові та його тренеру Сергію Лапіну відмовили у посадці на рейс. Як стверджують співрозмовники, представник авіакомпанії визначив, що вони "не в змозі летіти". Усик заперечив і пояснив, що вони "проїхали 14 годин на авто з Києва до Кракова, тому виглядають дуже втомленими".

Як повідомляють ЗМІ, через мовний бар'єр і "непохитність Усика" правоохоронці були змушені на якийсь час затримати обох українців.