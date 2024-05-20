В Польше арестован украинец, заявлявший, что у него якобы украли 900 000 евро: фото, видео

В полиции Варшавы отметили, что задержанный предоставлял ложную информацию о получении средств от продажи недвижимости и собственных сбережений

Задержание украинца (Фото: Окружное управление полиции Варшавы)

В Варшаве полицейские задержали 58-летнего украинца, дававшего ложные показания о похищении у него почти 2 млн злотых (около 900 000 евро). Об этом сообщила пресс-служба Окружного управления столичной полиции Польши.

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Как отметили в правоохранительном органе, мужчина утверждал, что украденные более 900 000 евро якобы принадлежат ему. Однако у работников полиции начали возникать сомнения в происхождении этой суммы денег.

В Окружном управлении полиции Варшавы напомнили, что в апреле украинец официально сообщил об ограблении правоохранителям. На допросах он заявлял, что деньги должны поступить от продажи недвижимости и его сбережений. Оказалось, что свидетельства украинца не соответствуют действительности.

Мужчине сообщили о подозрении по факту дачи ложных показаний. По решению суда в Варшаве он проведет ближайшие три месяца под стражей.

Украинец возле пункта обмена валют (Фото: Окружное управление полиции Варшавы)

26 апреля в МВД Польши сказали, что страна продолжит защиту для украинских беженцев, которая пока действует до 30 июня.

27 апреля посол Украины в Польше заявил, что в его стране находятся "десятки тысяч" украинских мужчин. Однако, по его словам, эти оценки приблизительны.

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