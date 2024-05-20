У Польщі заарештували українця, який заявляв, що в нього нібито вкрали 900 000 євро – фото, відео

У поліції Варшави зазначили, що затриманий надавав неправдиву інформацію про отримання коштів від продажу нерухомості та власних заощаджень

Затримання українця (Фото: Окружне управління поліції Варшави)

У Варшаві поліціянти затримали 58-річного українця, який давав неправдиві свідчення щодо викрадення в нього майже 2 млн злотих (близько 900 000 євро). Про це повідомила пресслужба Окружного управління столичної поліції Польщі.

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Як зазначили в правоохоронному органі, чоловік стверджував, що вкрадені більш як 900 000 євро нібито належать йому. Однак у працівників поліції почали виникати сумніви щодо походження цієї суми грошей.

В Окружному управлінні поліції Варшави нагадали, що у квітні українець офіційно повідомив про пограбування правоохоронцям. На допитах він заявляв, що гроші нібито мали надійти від продажу нерухомості та його заощаджень. Виявилося, що свідчення українця не відповідають дійсності.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом надання неправдивих свідчень. За рішенням суду у Варшаві він проведе найближчі три місяці під вартою.

Українець біля пункту обміну валют (Фото: Окружне управління поліції Варшави)

26 квітня у МВС Польщі сказали, що країна продовжить захист для українських біженців, який поки діє до 30 червня.

27 квітня посол України в Польщі заявив, що в його країні перебувають "десятки тисяч" українських чоловіків. Проте, за його словами, ці оцінки є приблизними.

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