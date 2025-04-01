В Польше задержан украинец, подозреваемый в шпионаже за военными объектами в пользу РФ

В Польше задержан 47-летний гражданин Украины, который, как утверждается, работал на российскую разведку

Фото: Пресс-служба ABW

Польское Агентство внутренней безопасности (ABW) задержало украинца, который для российских спецслужб шпионил за военными объектами в стране. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности на основании собранных материалов задержали в Мазовецком воеводстве 47-летнего гражданина Украины, работавшего на российскую разведку. Мужчина разведывал военные объекты на территории Польши", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств Мазовецкая прокуратура инициировала расследование и предъявила обвинение задержанному в участии в разведывательной деятельности против Польши.

Отмечается, что подозреваемый дал показания, "где объяснил свои идеологические мотивы, имеющие связь с Россией". Варшавский суд принял решение о его трехмесячном аресте.

С начала войны в Украине ABW задержала 44 человека на территории Польши по подозрению в шпионаже или диверсиях в пользу России или Беларуси. Среди задержанных есть граждане России, Беларуси, Украины и Польши.