У Польщі білоруса підозрюють у підпалі супермаркету на замовлення розвідки Росії

У прокуратурі зазначили, що раніше підозрюваний уже отримав звинувачення у шпигунстві

Затримання (Ілюстративне фото: freepik)

У Польщі громадянина Білорусі звинувачують у диверсії на замовлення російської розвідки. Про це повідомила прокуратура.

Відомо, що 14 квітня 2024 року у Варшаві сталася пожежа у великому будівельному супермаркеті. Частина магазину згоріла, а збитки становили понад 3,5 млн злотих.

Правоохоронці знайшли докази того, що це був навмисний підпал, виконавцем якого був громадянин Білорусі Степан К. Повідомляється, що за вказівкою російських спецслужб 13 квітня він розлив у супермаркеті легкозаймисту рідину і залишив пристрої, завдяки яким дистанційно вчинив пожежу.

"Також встановлено, що Степан К. з метою документування акта диверсії записував свої дії на телефон. Частину цих матеріалів згодом було опубліковано на російських пропагандистських сайтах", – зазначили у прокуратурі.

10 березня 2025 року підозрюваному громадянинові Білорусі в Польщі звинуватили у скоєнні диверсії в інтересах іноземної розвідки та терористичному злочині. Подібні дії караються позбавленням волі терміном від 10 років до довічного.

Крім того, у прокуратурі уточнили, що проти громадянина Білорусі розслідується ще одна справа за фактом вербування та організації диверсійної діяльності на користь іноземної розвідки. Йому раніше було висунуто звинувачено у шпигунстві.

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