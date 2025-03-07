У Британії засудили трьох болгарських громадян, що шпигували для Росії

Фігуранти були причетні до операції зі стеження за журналістом-розслідувачем Грозєвим, а також хотіли викрасти номери українських військових

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У Великій Британії трьох громадян Болгарії визнали винними у шпигунстві на користь Росії, вони були причетні до серії змов по всій Європі, організованих втікачем, що перебуває у Москві. Про це повідомляє газета The Guardian.

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Після більш ніж 32 годин обговорень присяжні одноголосно винесли вердикт щодо 33-річної лаборантки Катрін Іванової, 30-річної косметологині Вані Габерової та 39-річного художника та декоратора Тихомира Іванчева. Підсудні до арешту мешкали у Лондоні.

Усіх трьох визнали винними у змові. Максимальний термін ув'язнення за цією статтею – 14 років. Іванову також визнали винною у зберіганні підробних паспортів у своїй квартирі.

Фігурантів засудили за те, що вони були низькоранговими членами шпигунської мережі, якою у кінцевому підсумку керував Ян Марсалек – австрійський бізнесмен, який втік до РФ у 2020 році після того, як компанія, котрій він допомагав керувати, зруйнувалася через шахрайство на 1,9 млрд євро.

Марсалек керував ворожим стеженням у Болгарії, Австрії та Іспанії за Христо Грозевим – болгарським журналістом розслідувачем, який допоміг звинуватити російських шпигунів в отруєнні політика Олексія Навального. Усі троє засуджених були залучені до операції.

Також лідер шпигунів наказав учасникам групи, зокрема Івановій, вкрасти номера мобільних телефонів українських солдатів, котрі, як вважається, проходили підготовку у казармах США у німецькому Штутгарті Для цього використовувався шпигунський пристрій військового зразка, який раніше не потрапляв до рук злочинців.

Марсалек напряму спілкувався з головою групи, 47-річним Орліном Руссєвим, який керував діями зі спостереження з колишнього гостьового будинку у британському приморському місті Норфолк. Будівля була заповнена електронним обладнанням та засобами для спостереження вартістю сотні тисяч фунтів стерлінгів.

Руссєв уже визнав себе винним у шпигунстві, як і його друг та заступник, 43-річний Бізер Джамбазов.

Суд також дізнався, що Джамбазов був у стосунках як з Івановою (своєю багаторічною партнеркою), так і з Габеровою впродовж півтора року до їхнього арешту. Третій обвинувачений, Іванчев, був колишнім хлопцем Габерової.

Іванова мешкала разом з Джамбазовим у квартирі, де знайшли підробні паспорти.