В Британии осудили троих шпионов из Болгарии, работавших на Россию

Фигуранты были причастны к операции по слежке за журналистом-расследователем Грозевым, а также хотели похитить номера телефонов украинских военных

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Великобритании троих граждан Болгарии признали виновными в шпионаже в пользу России, они были причастны к серии заговоров по всей Европе, организованных беглецом, находящимся в Москве. Об этом сообщает газета The Guardian.

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После более чем 32 часов обсуждений присяжные единогласно вынесли вердикт по поводу 33-летней лаборантки Катрин Ивановой, 30-летней косметологии Вани Габеровой и 39-летнего художника и декоратора Тихомира Иванчева. Подсудимые до ареста проживали в Лондоне.

Всех троих признали виновными в заговоре. Максимальный срок заключения по этой статье – 14 лет. Иванову также признали виновным в хранении поддельных паспортов в своей квартире.

Фигурантов осудили за то, что они были низкоранговыми членами шпионской сети, которой в конечном итоге руководил Ян Марсалек – австрийский бизнесмен, бежавший в РФ в 2020 году после того, как компания, которой он помогал управлять, разрушилась из-за мошенничества на 1,9 млрд евро.

Марсалек руководил вражеской слежкой в Болгарии, Австрии и Испании за Христо Грозевым – болгарским журналистом расследователем, который помог обвинить российских шпионов в отравлении политика Алексея Навального. Все три осужденных были привлечены к операции.

Также лидер шпионов приказал участникам группы, в частности Ивановой, украсть номера мобильных телефонов украинских солдат, которые, как считается, проходили подготовку в казармах США в немецком Штутгарте. Для этого использовалось шпионское устройство военного образца, ранее не попадавшее в руки преступников.

Марсалек напрямую общался с главой группы, 47-летним Орлином Руссевым, руководившим действиями по наблюдению из бывшего гостевого дома в британском приморском городе Норфолк. Здание было заполнено электронным оборудованием и средствами для наблюдения стоимостью в сотни тысяч фунтов стерлингов.

Руссев уже признал себя виновным в шпионаже, как и его друг и заместитель, 43-летний Бизер Джамбазов.

Суд также узнал, что Джамбазов был в отношениях как с Ивановой (своей многолетней партнершей), так и с Габеровой в течение полутора лет до их ареста. Третий обвиняемый, Иванчев, был бывшим парнем Габеровой.

Иванова жила вместе с Джамбазовым в квартире, где нашли поддельные паспорта.