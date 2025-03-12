В Польше беларуса подозревают в поджоге супермаркета по заказу разведки России

В прокуратуре отметили, что ранее подозреваемый уже получил обвинение в шпионаже

Задержание (Иллюстративное фото: freepik)

В Польше гражданина Беларуси обвиняют в диверсии по заказу российской разведки. Об этом сообщила прокуратура.

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Известно, что 14 апреля 2024 года в Варшаве произошел пожар в крупном строительном супермаркете. Часть магазина сгорела, а убытки составили более 3,5 млн злотых.

Правоохранители нашли доказательства того, что это был преднамеренный поджог, исполнителем которого был гражданин Беларуси Степан К. Сообщается, что по указанию российских спецслужб 13 апреля он разлил в супермаркете легковоспламеняющуюся жидкость и оставил устройства, благодаря которым дистанционно совершил пожар.

"Также установлено, что Степан К. с целью документирования акта диверсии записывал свои действия на телефон. Часть этих материалов впоследствии была опубликована на российских пропагандистских сайтах", – отметили в прокуратуре.

10 марта 2025 года подозреваемому гражданину Беларуси в Польше предъявили обвинение в совершении диверсии в интересах иностранной разведки и террористическом преступлении. Подобные действия караются лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного.

Кроме того, в прокуратуре уточнили, что против гражданина Беларуси расследуется еще одно дело по факту вербовки и организации диверсионной деятельности в интересах иностранной разведки. Ему ранее было предъявлено обвинение в шпионаже.

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