За поджогом крупнейшего ТРЦ Варшавы стоят российские спецслужбы – Туск
Поджог торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в мае 2024 года был совершен по заказу спецслужб РФ. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.
"Нам теперь точно известно, что большой пожар торгового центра Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами", – написал политик.
По его словам, часть злоумышленников уже задержана, остальные – идентифицированы и разыскиваются.
"Мы всех вас найдем!", – подчеркнул Туск.
Пожар в Marywilska 44 произошел 12 мая 2024 года. Это был крупнейший ТРЦ в польской столице на свыше 1400 магазинов и пунктов обслуживания.
К тушению пламени были привлечены более 240 спасателей и 99 пожарных машин, передавало Польское агентство прессы. В конце концов ТРЦ выгорел дотла.
12 марта прокуратура Польши сообщила, что гражданин Беларуси обвиняется в поджоге супермаркета по заказу российской разведки.
1 апреля польское Агентство внутренней безопасности задержало украинца, который для российских спецслужб шпионил за военными объектами в стране.
- В Польше с 17 апреля вступил в силу запрет на фотографирование стратегических объектов – военной и гражданской инфраструктуры.