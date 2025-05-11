За поджогом крупнейшего ТРЦ Варшавы стоят российские спецслужбы – Туск

Часть злоумышленников уже задержана, остальные – идентифицированы и разыскиваются, заявил премьер Польши

Пожар в ТРЦ в Варшаве 12 мая 2024 года (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Поджог торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в мае 2024 года был совершен по заказу спецслужб РФ. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

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"Нам теперь точно известно, что большой пожар торгового центра Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами", – написал политик.

По его словам, часть злоумышленников уже задержана, остальные – идентифицированы и разыскиваются.

"Мы всех вас найдем!", – подчеркнул Туск.

Пожар в Marywilska 44 произошел 12 мая 2024 года. Это был крупнейший ТРЦ в польской столице на свыше 1400 магазинов и пунктов обслуживания.

К тушению пламени были привлечены более 240 спасателей и 99 пожарных машин, передавало Польское агентство прессы. В конце концов ТРЦ выгорел дотла.