Сикорский обвинил Россию в гибридных атаках на Польшу и пригрозил выслать посла

Радослав Сикорский (Фото: x.com/radeksikorski)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в гибридных атаках. Он отметил, что следом за закрытием российского консульства Польша может выгнать посла РФ, передает TVP Info.

"Если мы выгоним посла, они, конечно, сделают то же самое. Этого пока не произошло, но если диверсии продолжатся, исключать это нельзя", — сказал министр.

Сикорский обвиняет Россию в распространении дезинформации, кибератаках на компании и учреждения, диверсиях и незаконном пересечении границы граждан страны. Он также напомнил, что Польша уже ограничила передвижение российских чиновников внутри страны, чтобы затруднить действия, которые "несовместимы с их дипломатическим статусом".

Польша разрешила сотрудникам посольства России в Варшаве путешествовать исключительно по Мазовецкому воеводству. При этом консулы имеют право передвигаться только по своим округам.

Глава МИД Польши выразил надежду на то, что "россияне одумаются" и реакция польской стороны остановит дальнейшие гибридные атаки на страну. Он также добавил, что знает о планах России.

"Мы знаем, что планируют россияне, поэтому посылаем этот сильный сигнал: прекратите это", – заявил Сикорский.

Должность чрезвычайного и полномочного посла России в Польше с 2014 года занимает 66-летний Сергей Андреев.

1 августа российского посла объявили персоной нон грата в Молдове. Накануне были задержаны два должностных лица, которых подозревают в госизмене и заговоре против страны.

22 октября Радослав Сикорский объявил, что закрывает консульство России в Познани. По его информации, за попытками диверсий против страны стоит именно Россия.