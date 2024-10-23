Сікорський звинуватив Росію у гібридних атаках на Польщу та погрожує вислати посла

Радослав Сікорський (Фото: x.com/radeksikorski)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звинуватив Росію у гібридних атаках. Він зазначив, що слідом за закриттям російського консульства Польща може вигнати посла РФ, повідомляє TVP Info.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Якщо ми виженемо посла, вони, звичайно, зроблять те саме. Цього поки не сталося, але якщо диверсії триватимуть, виключати це не можна", — сказав міністр.

Сікорський звинувачує Росію у поширенні дезінформації, кібератаках на компанії та установи, диверсіях та незаконному перетині кордону громадян країни. Він також нагадав, що Польща вже обмежила пересування російських чиновників усередині країни, щоб утруднити дії, які "несумісні з їхнім дипломатичним статусом".

Польща дозволила співробітникам посольства Росії у Варшаві подорожувати виключно Мазовецьким воєводством. Водночас консули мають право пересуватися лише своїми округами.

Глава МЗС Польщі висловив сподівання, що "росіяни одумаються" і реакція польської сторони зупинить подальші гібридні атаки на країну. Він також додав, що знає про плани Росії.

"Ми знаємо, що планують росіяни, тому надсилаємо цей сильний сигнал: припиніть це", — заявив Сікорський.

Посаду надзвичайного та повноважного посла Росії у Польщі з 2014 року обіймає 66-річний Сергій Андрєєв.

1 серпня російського посла оголосили персоною нон грата у Молдові. Напередодні було затримано двох посадових осіб, яких підозрюють у держзраді та змові проти країни.

22 жовтня Радослав Сікорський оголосив, що закриває консульство Росії у Познані. За його інформацією, за спробами диверсій проти країни стоїть саме Росія.