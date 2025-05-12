У Кракові закривають генконсульство Росії після доведення причетності до пожежі у Варшаві

Радослав Сікорський (Фото: x.com/radeksikorski)

Польща закриває генконсульство Росії у Кракові. Про це 12 травня повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Через наявність доказів того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт саботажу проти торгового центру на вулиці Маривільський, я вирішив відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові", – написав він.

Напередодні ввечері міністр юстиції Польщі Адам Боднар і міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк опублікували спільну заяву, в якій заявили, що пожежа у торговому центрі "Маривільській" у Варшаві у 2024 році стала результатом підпалу, замовленого російськими спецслужбами.

"Ми маємо докладну інформацію про порядок і процес підпалу, а також про те, як він був зафіксований виконавцями. Організатором і керівником їх дій була встановлена особа, яка перебуває на території Росії. Частину виконавців уже затримано, решту встановлено та перебувають у розшуку", – сказано в повідомленні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердив цю інформацію.