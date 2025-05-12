У Кракові закривають генконсульство Росії після доведення причетності до пожежі у Варшаві
Польща закриває генконсульство Росії у Кракові. Про це 12 травня повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі.
"Через наявність доказів того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт саботажу проти торгового центру на вулиці Маривільський, я вирішив відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові", – написав він.
Напередодні ввечері міністр юстиції Польщі Адам Боднар і міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк опублікували спільну заяву, в якій заявили, що пожежа у торговому центрі "Маривільській" у Варшаві у 2024 році стала результатом підпалу, замовленого російськими спецслужбами.
"Ми маємо докладну інформацію про порядок і процес підпалу, а також про те, як він був зафіксований виконавцями. Організатором і керівником їх дій була встановлена особа, яка перебуває на території Росії. Частину виконавців уже затримано, решту встановлено та перебувають у розшуку", – сказано в повідомленні.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердив цю інформацію.
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