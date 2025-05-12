В Кракове закрывают генконсульство России после доказания причастности к пожару в Варшаве

Радослав Сикорский (Фото: x.com/radeksikorski)

Польша закрывает генконсульство России в Кракове Об этом 12 мая сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети.

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"В связи с наличием доказательств того, что российские спецслужбы совершили позорный акт саботажа против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", – написал он.

Накануне вечером министр юстиции Польши Адам Боднар и министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что пожар в торговом центре Маривильский в ​​Варшаве в 2024 году стал результатом поджога, заказанного российскими спецслужбами.

"Мы располагаем подробной информацией о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был зафиксирован исполнителями. Организатором и руководителем их действий было установлено лицо, находящееся на территории России. Часть исполнителей уже задержаны, остальные установлены и находятся в розыске", – сказано в сообщении.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также подтвердил данную информацию.