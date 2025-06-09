В Чехии колумбиец получил восемь лет тюрьмы за поджог, вероятно, по заказу России

Прага (Иллюстративное фото: Martin Divisek/EPA)

В понедельник, 9 июня, суд в столице Чехии приговорил гражданина Колумбии к восьми годам лишения свободы за поджог и планирование еще одного по делу, которое, по мнению властей, может быть связано с Россией. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Городской суд Праги также обязал иностранца выплатить компенсацию в размере 115 000 крон, что эквивалентно $5300. Суд утвердил соглашение между прокурорами и подсудимым, признавшим себя виновным в преступлении.

26-летний колумбиец был арестован год назад после того, как он ночью поджег в Праге три автобуса и депо. В суде стало известно, что мужчина снял свои действия на камеру и ушел. Работникам удалось потушить пожар.

Суд сообщил, что мужчина получил заказ на поджоги в Telegram. За выполнение "задания" ему обещали $3000. Он также планировал еще одно нападение, возможно, в кинотеатре в Праге.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявил, что поджог, вероятно, был частью гибридной войны России против его страны.

10 июня 2024 года Фиала сообщил, что в Праге правоохранители задержали 26-летнего иностранца по подозрению в попытке теракта якобы по заказу России.

12 мая 2025 года польские правоохранители заявили о причастности двух граждан Украины к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года.