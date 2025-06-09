У Чехії колумбієць отримав вісім років тюрми за підпал, ймовірно, на замовлення Росії

Прага (Ілюстративне фото: Martin Divisek/EPA)

У понеділок, 9 червня, суд у столиці Чехії засудив громадянина Колумбії до восьми років позбавлення волі за підпал та планування ще одного, у справі, яка, на думку влади, може бути пов'язана з Росією. Про це повідомило агентство Associated Press.

Міський суд Праги також зобов'язав іноземця виплатити компенсацію у розмірі 115 000 крон, що еквівалентно $5300. Суд затвердив угоду між прокурорами та підсудним, який визнав себе винним у злочині.

26-річного колумбійця було заарештовано рік тому після того, як він вночі підпалив у Празі три автобуси та депо. У суді стало відомо, що чоловік зафільмував свої дії та пішов. Працівникам вдалося загасити пожежу.

Суд повідомив, що чоловік отримав замовлення на підпали у Telegram. За виконання "завдання" йому обіцяли $3000. Він також планував ще один напад, можливо, у кінотеатрі у Празі.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала раніше заявив, що підпал, ймовірно, був частиною гібридної війни Росії проти його країни.

10 червня 2024 року Фіала повідомив, що у Празі правоохоронці затримали 26-річного іноземця за підозрою у спробі теракту нібито на замовлення Росії.

12 травня 2025 року польські правоохоронці заявили про причетність двох громадян України до підпалу торговельного центру у Варшаві у травні 2024 року.