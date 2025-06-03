Схеми: Підозрюваного у підпалі будинку Стармера могли завербувати спецслужби РФ у Telegram
21-річного Романа Лавриновича, підозрюваного у підпалі майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, могли завербувати спецслужби РФ через Telegram. Про це свідчить аналіз активності українця в соціальних мережах та месенджерах, який зробили Схеми (Радіо Свобода).
Журналісти встановили, що протягом 2022–2025 років Лавринович активно шукав роботу в Telegram-групах для іноземців у Лондоні. Серед пошуку переважали роботи у сфері будівництва та готельного бізнесу, зокрема й "за готівку".
Останнє повідомлення про пошук заробітку в одній із таких груп чоловік залишив 3 травня – за п’ять днів до підпалу в Лондоні автомобіля, пов’язаного зі Стармером.
Зазначається, що востаннє у застосунок Лавринович заходив у ніч проти 13 травня – за кілька годин до того, як його затримала поліція після підпалу будівлі, яку також пов’язують з прем’єром Британії.
Останні повідомлення від українця про пошук роботи через Telegram-канали були на початку травня цього року. Зокрема, 2 травня в групі "London UA" він написав: "У пошуках роботи розгляну любі варіанти".
Через дві години на це повідомлення відповів користувач на ім’я Юрій: "Напиши в приват". Юрій додався в London UA за декілька днів до цього діалогу.
Як проаналізували журналісти, Роман Лавринович вказував Британію як місце проживання, а також британський номер телефону у своєму профілі в російській соцмережі "Вконтактє" щонайменше з 2016 року.
- Пожежа у будинку на півночі Лондона сталася у ніч проти 12 травня. Вогонь швидко ліквідували, постраждалих немає, але вхід до будівлі зазнав пошкоджень. У цьому домі Стармер жив до переїзду в офіційну резиденцію.
- 13 травня британська поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку Стармера.
- Наступного дня правоохоронці повідомили, що розслідують можливість того, що за підпалами авто, квартири та будинку, пов’язаних зі Стармером, могла стояти "ворожа держава".
- 17 травня повідомлялося про затримання другого підозрюваного, а 19 травня – третього.
- 3 червня поліція Лондона заарештувала четвертого підозрюваного в рамках розслідування серії підпалів, пов'язаних зі Стармером.