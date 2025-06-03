Схеми: Підозрюваного у підпалі будинку Стармера могли завербувати спецслужби РФ у Telegram

Підозрюваний активно шукав роботу в Telegram-групах для іноземців у Лондоні, зʼясували журналісти

Кір Стармер (Фото: EPA)

21-річного Романа Лавриновича, підозрюваного у підпалі майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, могли завербувати спецслужби РФ через Telegram. Про це свідчить аналіз активності українця в соціальних мережах та месенджерах, який зробили Схеми (Радіо Свобода).

Журналісти встановили, що протягом 2022–2025 років Лавринович активно шукав роботу в Telegram-групах для іноземців у Лондоні. Серед пошуку переважали роботи у сфері будівництва та готельного бізнесу, зокрема й "за готівку".

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Розслідування (Фото: radiosvoboda.org)

Останнє повідомлення про пошук заробітку в одній із таких груп чоловік залишив 3 травня – за п’ять днів до підпалу в Лондоні автомобіля, пов’язаного зі Стармером.

Зазначається, що востаннє у застосунок Лавринович заходив у ніч проти 13 травня – за кілька годин до того, як його затримала поліція після підпалу будівлі, яку також пов’язують з прем’єром Британії.

Розслідування (Фото: radiosvoboda.org)

Останні повідомлення від українця про пошук роботи через Telegram-канали були на початку травня цього року. Зокрема, 2 травня в групі "London UA" він написав: "У пошуках роботи розгляну любі варіанти".

Через дві години на це повідомлення відповів користувач на ім’я Юрій: "Напиши в приват". Юрій додався в London UA за декілька днів до цього діалогу.

Розслідування (Фото: radiosvoboda.org)

Як проаналізували журналісти, Роман Лавринович вказував Британію як місце проживання, а також британський номер телефону у своєму профілі в російській соцмережі "Вконтактє" щонайменше з 2016 року.