Схемы: Подозреваемого в поджоге дома Стармера могли завербовать спецслужбы РФ в Telegram

Подозреваемый активно искал работу в Telegram-группах для иностранцев в Лондоне, выяснили журналисты

Кир Стармер (Фото: EPA)

21-летнего Романа Лавриновича, подозреваемого в поджоге имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, могли завербовать спецслужбы РФ через Telegram. Об этом свидетельствует анализ активности украинца в социальных сетях и мессенджерах, сделанный Схемами (Радио Свобода).

Журналисты установили, что в течение 2022-2025 годов Лавринович активно искал работу в Telegram-группах для иностранцев в Лондоне. Среди поиска преобладали работы в сфере строительства и гостиничного бизнеса, в том числе "за наличные".

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Расследование (Фото: radiosvoboda.org)

Последнее сообщение о поиске заработка в одной из таких групп мужчина оставил 3 мая – за пять дней до поджога в Лондоне автомобиля, связанного со Стармером.

Отмечается, что последний раз в приложение Лавринович заходил в ночь на 13 мая – за несколько часов до того, как его задержала полиция после поджога здания, которое также связывают с премьером Британии.

Расследование (Фото: radiosvoboda.org)

Последние сообщения от украинца о поиске работы через Telegram-каналы были в начале мая этого года. В частности, 2 мая в группе London UA он написал: "В поисках работы рассмотрю любые варианты".

Через два часа на это сообщение ответил пользователь по имени Юрий: "Напиши в приват".

Расследование (Фото: radiosvoboda.org)

Как проанализировали журналисты, Роман Лавринович указывал Британию как место жительства, а также британский номер телефона в своем профиле в российской соцсети "Вконтакте" по меньшей мере с 2016 года.