Схемы: Подозреваемого в поджоге дома Стармера могли завербовать спецслужбы РФ в Telegram
21-летнего Романа Лавриновича, подозреваемого в поджоге имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, могли завербовать спецслужбы РФ через Telegram. Об этом свидетельствует анализ активности украинца в социальных сетях и мессенджерах, сделанный Схемами (Радио Свобода).
Журналисты установили, что в течение 2022-2025 годов Лавринович активно искал работу в Telegram-группах для иностранцев в Лондоне. Среди поиска преобладали работы в сфере строительства и гостиничного бизнеса, в том числе "за наличные".
Последнее сообщение о поиске заработка в одной из таких групп мужчина оставил 3 мая – за пять дней до поджога в Лондоне автомобиля, связанного со Стармером.
Отмечается, что последний раз в приложение Лавринович заходил в ночь на 13 мая – за несколько часов до того, как его задержала полиция после поджога здания, которое также связывают с премьером Британии.
Последние сообщения от украинца о поиске работы через Telegram-каналы были в начале мая этого года. В частности, 2 мая в группе London UA он написал: "В поисках работы рассмотрю любые варианты".
Через два часа на это сообщение ответил пользователь по имени Юрий: "Напиши в приват".
Как проанализировали журналисты, Роман Лавринович указывал Британию как место жительства, а также британский номер телефона в своем профиле в российской соцсети "Вконтакте" по меньшей мере с 2016 года.
- Пожар в доме на севере Лондона произошел в ночь на 12 мая. Огонь быстро ликвидировали, пострадавших нет, но вход в здание получил повреждения. В этом доме Стармер жил до переезда в официальную резиденцию.
- 13 мая британская полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге дома Стармера.
- На следующий день правоохранители сообщили, что расследуют возможность того, что за поджогами авто, квартиры и дома, связанных со Стармером, могло стоять "враждебное государство".
- 17 мая сообщалось о задержании второго подозреваемого, а 19 мая – третьего.
- 3 июня полиция Лондона арестовала четвертого подозреваемого в рамках расследования серии поджогов, связанных со Стармером.