В Британии задержан второй подозреваемый по делу о поджоге дома, где жил Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Betty Laura Zapata / EPA)

В Великобритании задержан второй подозреваемый по делу о поджоге двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Киром Стармером. Об этом сообщает телеканал Sky News.

26-летний фигурант был задержан около 13:45 (11:45 по Киеву) в аэропорту Лутон, расположенном в 48 километрах к северу от Лондона. Мужчину подозревают в заговоре для совершения поджога с намерением поставить жизнь под угрозу.

Арест совершили сотрудники контртеррористической службы. Подозреваемый находится под стражей полиции в британской столице

Накануне, 16 мая, стало известно, что другим подозреваемым по этому делу является гражданин Украины.

Пожар в доме на севере Лондона произошел в ночь на 12 мая. Огонь быстро ликвидировали, пострадавших нет, но вход в здание получил повреждения. В этом доме Стармер жил до переезда в официальную резиденцию премьера Великобритании на Даунинг-стрит, 10.

13 мая британская полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге дома Стармера. Его проверяли на причастность к еще двум поджогам, связанным с произошедшим накануне премьером.

На следующий день правоохранители заявили, что расследуют возможность того, что за поджогами могло стоять "вражеское государство".