В Германии и Швейцарии украинцев подозревают в подготовке диверсий для Москвы – Spiegel

По данным журналистов, трое граждан Украины были задержаны в немецких городах Кельн и Констанц, а также на территории Швейцарии

Немецкая полиция (Фото: ЕРА / ANNA SZILAGYI)

В Германии и Швейцарии задержали нескольких украинцев, подозреваемых в попытке по заказу российских спецслужб отправить взрывчатку по почте. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что в Констанце, Кельне и на территории Швейцарии задержаны трое украинцев – Владислав Т., Даниил Б. и Евгений Б., подозреваемых в подготовке диверсий по заказу российских спецслужб, в частности в поджогах и взрывах. Задержания прошли в минувшие выходные.

Следствие считает, что подозреваемые уже начали подготовку к выполнению задания, отправив тестовые посылки с GPS-трекерами в Украину, чтобы проследить маршрут доставки: Евгений приобрел трекеры в Швейцарии, передал их доставившему их в Кельн Даниилу в Констанц, откуда Владислав организовал отправку.

Впрочем, следствие еще на очень раннем этапе, пишет Spiegel.

17 марта 2025 года Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное производство по поджогам торгового центра IKEA в Вильнюсе, который произошел 9 мая 2024 года. За его организацией стоит Россия. Обвиняемый в поджоге – гражданин Украины, который на момент преступления был несовершеннолетним.

12 мая польские правоохранители заявили о причастности двух граждан Украины к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года, одному из них предъявлены обвинения.