У Німеччині та Швейцарії українців підозрюють у підготовці диверсій для Москви – Spiegel

За даними журналістів, трьох громадян України затримали у німецьких містах Кельн та Констанц, а також на території Швейцарії

Німецька поліція (Фото: ЕРА / ANNA SZILAGYI)

У Німеччині та Швейцарії затримали кількох українців, яких підозрюють у спробі на замовлення російських спецслужб надіслати вибухівку поштою. Про це пише Spiegel з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Зазначається, що у Констанці, Кельні та на території Швейцарії затримали трьох українців – Владислава Т., Данила Б. і Євгена Б., яких підозрюють у підготовці диверсій на замовлення російських спецслужб, зокрема у підпалах та вибухах. Затримання відбулися минулими вихідними.

Слідство вважає, що підозрювані вже почали підготовку до виконання завдання, надіславши тестові посилки з GPS-трекерами в Україну, щоб простежити маршрут доставлення: Євген придбав трекери у Швейцарії, передав їх Данилу в Констанц, який доставив їх до Кельна, звідки Владислав організував відправлення.

Втім, слідство ще на дуже ранньому етапі, пише Spiegel.

17 березня 2025 року Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальне провадження щодо підпалу торгового центру IKEA у Вільнюсі, який стався 9 травня 2024 року. За його організацією стоїть Росія. Обвинувачений у підпалі – громадянин України, який на момент злочину був неповнолітнім.

12 травня польські правоохоронці заявили про причетність двох громадян України до підпалу торговельного центру у Варшаві у травні 2024 року, одному з них висунули звинувачення.