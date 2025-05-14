У Німеччині та Швейцарії українців підозрюють у підготовці диверсій для Москви – Spiegel
У Німеччині та Швейцарії затримали кількох українців, яких підозрюють у спробі на замовлення російських спецслужб надіслати вибухівку поштою. Про це пише Spiegel з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Зазначається, що у Констанці, Кельні та на території Швейцарії затримали трьох українців – Владислава Т., Данила Б. і Євгена Б., яких підозрюють у підготовці диверсій на замовлення російських спецслужб, зокрема у підпалах та вибухах. Затримання відбулися минулими вихідними.
Слідство вважає, що підозрювані вже почали підготовку до виконання завдання, надіславши тестові посилки з GPS-трекерами в Україну, щоб простежити маршрут доставлення: Євген придбав трекери у Швейцарії, передав їх Данилу в Констанц, який доставив їх до Кельна, звідки Владислав організував відправлення.
Втім, слідство ще на дуже ранньому етапі, пише Spiegel.
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