У Британії засудили шістьох болгарських громадян за шпигунство для Росії

Фігуранти отримали від 5 до 10 років тюрми

Ілюстративне фото: Flickr

Шістьох громадян Болгарії засудили до ув'язнення у Великій Британії за звинуваченнями в участі у російській шпигунській мережі, передає агенція Bloomberg.

Найдовший термін – 10 років та 8 місяців отримав Орлін Русєв за те, що його роль у шпигунській мережі передбачала "значне планування впродовж тривалого періоду часу" і він хвалився, що має "гараж Індіани Джонса" з висококласним обладнанням для стеження. Решта фігурантів отримали від 5 до 10 років ув'язнення.

Русєв, а також його соратники Бізер Джамбазов та Іван Ілієв Стоянов визнали себе винними у шпигунстві. Останні двоє були засуджені до приблизно 10 та 5 років відповідно.

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Очолювана Русєвим група отримувала вказівки від колишнього австрійського бізнесмена Яна Марсалека, який втік до РФ у 2020 році та працює на спецслужби країни-агресорки. Прокурори встановили, що Марсалек надсилав Русєву "тисячі повідомлень" через месенджер Telegram та фінансував операції. Водночас сам колишній бізнесмен не є обвинувачуваним у справі.

Були знайдені "масивні дані комунікації" між Русєвим і Марсалеком, а також докази платежів у криптовалюті від австрійця.

"Підсудні були мотивовані грошима", – зауважив суддя.