В Британии осудили шестерых болгарских граждан за шпионаж для России
Шестерых граждан Болгарии приговорили к тюремному заключению в Великобритании по обвинениям в участии в российской шпионской сети, передает агентство Bloomberg.
Самый длительный срок – 10 лет и 8 месяцев – получил Орлин Русев за то, что его роль в шпионской сети предполагала "значительное планирование в течение длительного периода времени" и он хвастался, что у него "гараж Индианы Джонса" с высококлассным оборудованием для слежки. Остальные фигуранты получили от 5 до 10 лет заключения.
Русев, а также его соратники Бизер Джамбазов и Иван Илиев Стоянов признали себя виновными в шпионаже. Последние двое были приговорены к примерно 10 и 5 годам соответственно.
Возглавляемая Русевым группа получала указания от бывшего австрийского бизнесмена Яна Марсалека, сбежавшего в РФ в 2020 году и работающего на спецслужбы страны-агрессора. Прокуроры установили, что Марсалек посылал Русеву "тысячи сообщений" через мессенджер Telegram и финансировал операции. В то же время сам бывший бизнесмен не обвиняется в деле.
Были найдены "массивные данные коммуникации" между Русевым и Марсалеком, а также доказательства платежей в криптовалюте от австрийца.
"Подсудимые были мотивированы деньгами", – отметил судья.
- Среди операций этой шпионской группы – попытка украсть номера мобильных телефонов украинских солдат, проходивших подготовку на американской базе в немецком Штутгарте.
- Также сеть следила за болгарским журналистом-расследователем Христо Грозевым (подробнее здесь).