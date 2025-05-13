Британская полиция арестовала подозреваемого в поджоге дома Стармера
Британская полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера 12 мая. Подозреваемого проверяют на причастность к еще двум поджогам по соседству, произошедшим накануне инцидента со зданием главы британского правительства. Об этом сообщает Reuters.
Мужчина арестован по подозрению в поджоге с намерением создать угрозу жизни.
Расследование проводила контртеррористическая служба лондонской полиции из-за связи пострадавшей собственности с известным публичным лицом.
Следователи проверяют, связан ли поджог дома Стармера с пожаром транспортного средства, произошедшим в том же районе 8 мая, и пожаром у входа в дом в соседнем районе 11 мая.
Полиция сообщила, что подозреваемый будет оставаться под стражей.
- Пожар в доме в Камден-Тауне на севере Лондона произошел в ночь на 12 мая. Огонь быстро ликвидировали, пострадавших нет, но вход в здание получил повреждения.
- В этом доме Стармер жил до переезда в официальную резиденцию премьера Великобритании на Даунинг-стрит, 10.