Британская полиция арестовала подозреваемого в поджоге дома Стармера

Подозреваемого проверяют на причастность к еще двум поджогам по соседству

Кир Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Британская полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера 12 мая. Подозреваемого проверяют на причастность к еще двум поджогам по соседству, произошедшим накануне инцидента со зданием главы британского правительства. Об этом сообщает Reuters.

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Мужчина арестован по подозрению в поджоге с намерением создать угрозу жизни.

Расследование проводила контртеррористическая служба лондонской полиции из-за связи пострадавшей собственности с известным публичным лицом.

Следователи проверяют, связан ли поджог дома Стармера с пожаром транспортного средства, произошедшим в том же районе 8 мая, и пожаром у входа в дом в соседнем районе 11 мая.

Полиция сообщила, что подозреваемый будет оставаться под стражей.