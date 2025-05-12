В доме Стармера на севере Лондона произошел пожар, полиция начала расследование

Сейчас глава правительства Британии живет с семьей на Даунинг-стрит, 10 – официальной резиденции премьера. Его дом сдается в аренду

Кир Стармер (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Утром 12 мая на севере Лондона произошел пожар в доме премьера Великобритании Кира Стармера, полиция начала расследование. Об этом сообщает The Telegraph.

В ночь на 12 мая примерно в 01:30 по местному времени пожарные прибыли на вызов в дом на севере Лондона, принадлежащий Стармеру. Огонь быстро ликвидировали, пострадавших нет, но вход в здание получил повреждения.

Лондонская полиция начала расследование инцидента и временно огородила территорию для проведения следственных действий.

Спикер премьер-министра сообщил, что Стармер благодарен спасателям за оперативную работу. Подробности пока не разглашаются, поскольку продолжается расследование.

Сейчас Стармер живет с семьей на Даунинг-стрит, 10 – официальной резиденции премьера. Его собственный дом с четырьмя спальнями на севере Лондона сейчас сдается в аренду.

1 мая 2024 года в Германии подожгли садовый дом директора оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, ответственность за это взяли на себя левые экстремисты.