У будинку Стармера на півночі Лондона сталася пожежа, поліція розпочала розслідування

Зараз глава уряду Британії мешкає з родиною на Даунінг-стріт, 10 – офіційній резиденції прем'єра. Його будинок здається в оренду

Кір Стармер (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Уранці 12 травня на півночі Лондона сталася пожежа у будинку прем'єра Великої Британії Кіра Стармера, поліція почала розслідування. Про це повідомляє The Telegraph.

У ніч проти 12 травня приблизно о 01:30 за місцевим часом пожежники прибули на виклик до будинку на півночі Лондона, що належить Стармеру. Вогонь швидко ліквідували, постраждалих немає, але вхід до будівлі зазнав ушкоджень.

Лондонська поліція почала розслідування інциденту та тимчасово огородила територію для проведення слідчих дій.

Речник прем’єр-міністра повідомив, що Стармер вдячний рятувальникам за оперативну роботу. Подробиць поки не розголошують, оскільки триває розслідування.

Зараз Стармер мешкає з родиною на Даунінг-стріт, 10 – офіційній резиденції прем'єра. Його власний будинок із чотирма спальнями на півночі Лондона наразі здається в оренду.

1 травня 2024 року у Німеччині підпалили садовий будинок директора оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, відповідальність за це взяли на себе ліві екстремісти.