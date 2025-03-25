Нацполіція: Двоє чоловіків на замовлення РФ намагалися підпалити приймальню депутата Київради

Чоловікам вручені підозри, їм загрожує до 10 років позбавлення волі

Місце злочину (Фото: Національна поліція)

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які, за версією слідства, на замовлення Росії намагалися підпалити приймальню депутата Київської міської ради. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

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До столичної поліції надійшла інформація про спробу підпалу приймальні депутата Київради, розташованої у Подільському районі столиці. На місці події правоохоронці виявили вибите вікно та пляшку з запальною речовиною зі слідами горіння на підлозі.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні двоє чоловіків віком 25 та 33 років, які нещодавно приїхали до столиці. Вони діяли на замовлення представника російських спецслужб, який їм обіцяв щедру оплату за виконане завдання.

Під його керівництвом чоловіки обрали ціль і на світанку прийшли до приймальні, розбили ломом вікно та кинули всередину пляшку з запальною сумішшю.

Поліція затримала підозрюваних того самого дня. Поліціянти зазначили, що обіцяних грошей виконавці так і не отримали.

Затриманим оголошено підозру за статтею про замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

6 січня 2025 року СБУ заявила про затримання чотирьох агентів Росії, які планували теракт серед військових у Київській області.

1 лютого повідомлялося, що правоохоронці запобігли теракту в центрі Києва, який, як стверджується, планувала 22-річна жителька Львова неподалік будівлі одного з підрозділів СБУ.