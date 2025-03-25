Нацполиция: Двое мужчин по заказу РФ пытались поджечь приемную депутата Киевсовета
Правоохранители задержали двух мужчин, которые, по версии следствия, по заказу России пытались поджечь приемную депутата Киевского городского совета. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
В столичную полицию поступила информация о попытке поджога приемной депутата Киевсовета, расположенной в Подольском районе столицы. На месте происшествия правоохранители обнаружили выбитое окно и бутылку с воспалительным веществом со следами горения на полу.
Правоохранители установили, что к совершению преступления причастны двое мужчин в возрасте 25 и 33 лет, недавно приехавшие в столицу. Они действовали по заказу представителя российских спецслужб, который им обещал щедрую оплату за исполненное задание.
Под его руководством мужчины выбрали цель и на рассвете пришли в приемную, разбили ломом окно и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью.
Полиция задержала подозреваемых в тот же день. Полицейские отметили, что обещанные деньги они так и не получили.
Задержанным объявлено о подозрении по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.
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