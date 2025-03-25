Нацполиция: Двое мужчин по заказу РФ пытались поджечь приемную депутата Киевсовета

Мужчинам вручены подозрения, им грозит до 10 лет лишения свободы

Место преступления (Фото: Национальная полиция)

Правоохранители задержали двух мужчин, которые, по версии следствия, по заказу России пытались поджечь приемную депутата Киевского городского совета. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В столичную полицию поступила информация о попытке поджога приемной депутата Киевсовета, расположенной в Подольском районе столицы. На месте происшествия правоохранители обнаружили выбитое окно и бутылку с воспалительным веществом со следами горения на полу.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастны двое мужчин в возрасте 25 и 33 лет, недавно приехавшие в столицу. Они действовали по заказу представителя российских спецслужб, который им обещал щедрую оплату за исполненное задание.

Под его руководством мужчины выбрали цель и на рассвете пришли в приемную, разбили ломом окно и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью.

Полиция задержала подозреваемых в тот же день. Полицейские отметили, что обещанные деньги они так и не получили.

Задержанным объявлено о подозрении по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

6 января 2025 года СБУ заявила о задержании четырех агентов России, планировавших теракт среди военных в Киевской области.

1 февраля сообщалось, что правоохранители предотвратили теракт в центре Киева, который, как утверждается, планировала 22-летняя жительница Львова возле здания одного из подразделений СБУ.