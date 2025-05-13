Британська поліція заарештувала підозрюваного у підпалі будинку Стармера

Підозрюваного перевіряють на причетність до ще двох підпалів по сусідству

Кір Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Британська поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера 12 травня. Підозрюваного перевіряють на причетність до ще двох підпалів по сусідству, що сталися напередодні інциденту з будинком глави британського уряду. Про це повідомляє Reuters.

Чоловіка заарештовано за підозрою у підпалі з наміром створити загрозу життю.

Розслідування проводила контртерористична служба лондонської поліції через зв'язок постраждалої власності з відомою публічною особою.

Наразі слідчі перевіряють, чи пов'язаний підпал будинку Стармера із пожежею транспортного засобу, що сталася в тому ж районі 8 травня, та пожежею біля входу до будинку в сусідньому районі 11 травня.

Поліція повідомила, що підозрюваний залишатиметься під вартою.