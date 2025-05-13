Британська поліція заарештувала підозрюваного у підпалі будинку Стармера
Британська поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера 12 травня. Підозрюваного перевіряють на причетність до ще двох підпалів по сусідству, що сталися напередодні інциденту з будинком глави британського уряду. Про це повідомляє Reuters.
Чоловіка заарештовано за підозрою у підпалі з наміром створити загрозу життю.
Розслідування проводила контртерористична служба лондонської поліції через зв'язок постраждалої власності з відомою публічною особою.
Наразі слідчі перевіряють, чи пов'язаний підпал будинку Стармера із пожежею транспортного засобу, що сталася в тому ж районі 8 травня, та пожежею біля входу до будинку в сусідньому районі 11 травня.
Поліція повідомила, що підозрюваний залишатиметься під вартою.
- Пожежа у в будинку у Камден-Тауні на півночі Лондона сталася у ніч проти 12 травня. Вогонь швидко ліквідували, постраждалих немає, але вхід до будівлі зазнав ушкоджень.
- В цьому будинку Стармер жив до переїзду до офіційної резиденції прем'єра Великої Британії на Даунінг-стріт, 10.