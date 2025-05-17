У Британії затримали другого підозрюваного у справі про підпал будинку, де жив Стармер
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Фото: Betty Laura Zapata / EPA)

У Великій Британії затримали другого підозрюваного у справі про підпал двох об'єктів нерухомості та автомобіля, пов'язаних з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Про це повідомляє телеканал Sky News.

26-річного фігуранта затримали близько 13:45 (11:45 за Києвом) в аеропорту Лутон, розташованому на відстані 48 кілометрів на північ від Лондона. Чоловіка підозрюють у змові задля вчинення підпалу з наміром поставити життя під загрозу.

Арешт здійснили співробітники контртерористичної служби. Підозрюваний перебуває під вартою поліції у британській столиці

Напередодні, 16 травня, стало відомо, що іншим підозрюваним у цій справі є громадянин України.

  • Пожежа у в будинку на півночі Лондона сталася у ніч проти 12 травня. Вогонь швидко ліквідували, постраждалих немає, але вхід до будівлі зазнав пошкоджень. У цьому домі Стармер жив до переїзду в офіційну резиденцію прем'єра Великої Британії на Даунінг-стріт, 10.
  • 13 травня британська поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку Стармера. Його перевіряли на причетність до ще двох підпалів, пов'язаних із прем'єром, які сталися напередодні.
  • Наступного дня правоохоронці повідомили, що розслідують можливість того, що за підпалами могла стояти "ворожа держава".
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