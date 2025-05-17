У Британії затримали другого підозрюваного у справі про підпал будинку, де жив Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Фото: Betty Laura Zapata / EPA)

У Великій Британії затримали другого підозрюваного у справі про підпал двох об'єктів нерухомості та автомобіля, пов'язаних з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Про це повідомляє телеканал Sky News.

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26-річного фігуранта затримали близько 13:45 (11:45 за Києвом) в аеропорту Лутон, розташованому на відстані 48 кілометрів на північ від Лондона. Чоловіка підозрюють у змові задля вчинення підпалу з наміром поставити життя під загрозу.

Арешт здійснили співробітники контртерористичної служби. Підозрюваний перебуває під вартою поліції у британській столиці

Напередодні, 16 травня, стало відомо, що іншим підозрюваним у цій справі є громадянин України.

Пожежа у в будинку на півночі Лондона сталася у ніч проти 12 травня. Вогонь швидко ліквідували, постраждалих немає, але вхід до будівлі зазнав пошкоджень. У цьому домі Стармер жив до переїзду в офіційну резиденцію прем'єра Великої Британії на Даунінг-стріт, 10.

13 травня британська поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку Стармера. Його перевіряли на причетність до ще двох підпалів, пов'язаних із прем'єром, які сталися напередодні.

Наступного дня правоохоронці повідомили, що розслідують можливість того, що за підпалами могла стояти "ворожа держава".