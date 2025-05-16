У підпалі будинку Стармера підозрюють українця
Громадянина України підозрюють у причетності до підпалів двох житлових будинків та автомобіля, пов'язаних із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Чоловік перебуває під вартою. Про це повідомляє Sky News та Королівська прокуратура Англії та Уельсу.
За даними прокуратури, 21-річний українець мешкає у Лондоні.
Йому висунуто звинувачення за трьома епізодами підпалу з наміром створити загрозу життю.
"Ці звинувачення стосуються двох пожеж у житлових будинках в Іслінгтоні в неділю, 11 травня, та в Кентіш-Тауні в понеділок, 12 травня, а також пожежі автомобіля в Кентіш-Тауні в четвер, 8 травня", – повідомила керівниця відділу боротьби з тероризмом Королівської прокуратури Бетан Девід.
Усі об'єкти, як зазначає телеканал, пов'язані зі Стармером. Зокрема, в останньому постраждалому будинку він жив зі своєю родиною, перш ніж стати прем'єр-міністром.
Під час пожеж ніхто не постраждав. Одну людину довелося евакуювати через задимлення з будинку в Іслінгтоні.
Підозрюваний перебуває під вартою. У п'ятницю, 16 травня Вестмінстерський магістратський суд має обрати подальший запобіжний захід щодо нього.
"Королівська прокуратура нагадує всім зацікавленим сторонам, що кримінальне провадження проти звинуваченого зараз триває і що він має право на справедливий суд", – заявила Бетан Девід.
- Пожежа у в будинку на півночі Лондона сталася у ніч проти 12 травня. Вогонь швидко ліквідували, постраждалих немає, але вхід до будівлі зазнав пошкоджень. У ньому Стармер жив до переїзду в офіційну резиденцію прем'єра Великої Британії на Даунінг-стріт, 10.
- 13 травня британська поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку Стармера. Його перевіряли на причетність до ще двох підпалів, пов'язаних із прем'єром.
- Наступного дня поліція повідомила, що розслідує можливість того, що за підпалами могла стояти "ворожа держава".