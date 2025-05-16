У підпалі будинку Стармера підозрюють українця

Чоловік перебуває під вартою за підозрою у підпалах трьох об'єктів, пов'язаних із британським прем'єром

Кір Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Громадянина України підозрюють у причетності до підпалів двох житлових будинків та автомобіля, пов'язаних із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Чоловік перебуває під вартою. Про це повідомляє Sky News та Королівська прокуратура Англії та Уельсу.

За даними прокуратури, 21-річний українець мешкає у Лондоні.

Йому висунуто звинувачення за трьома епізодами підпалу з наміром створити загрозу життю.

"Ці звинувачення стосуються двох пожеж у житлових будинках в Іслінгтоні в неділю, 11 травня, та в Кентіш-Тауні в понеділок, 12 травня, а також пожежі автомобіля в Кентіш-Тауні в четвер, 8 травня", – повідомила керівниця відділу боротьби з тероризмом Королівської прокуратури Бетан Девід.

Усі об'єкти, як зазначає телеканал, пов'язані зі Стармером. Зокрема, в останньому постраждалому будинку він жив зі своєю родиною, перш ніж стати прем'єр-міністром.

Під час пожеж ніхто не постраждав. Одну людину довелося евакуювати через задимлення з будинку в Іслінгтоні.

Підозрюваний перебуває під вартою. У п'ятницю, 16 травня Вестмінстерський магістратський суд має обрати подальший запобіжний захід щодо нього.

"Королівська прокуратура нагадує всім зацікавленим сторонам, що кримінальне провадження проти звинуваченого зараз триває і що він має право на справедливий суд", – заявила Бетан Девід.