В поджоге дома Стармера подозревают украинца

Мужчина находится под стражей по подозрению в поджогах трех объектов, связанных с британским премьером

Кир Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Гражданина Украины подозревают в причастности к поджогам двух жилых домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером . Мужчина находится под стражей. Об этом сообщает Sky News и Королевская прокуратура Англии и Уэльса .

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По данным прокуратуры, 21-летний украинец проживает в Лондоне.

Ему предъявлены обвинения по трем эпизодам поджога с намерением создать угрозу жизни.

"Эти обвинения касаются двух пожаров в жилых домах в Ислингтоне в воскресенье, 11 мая, и в Кентиш-Тауне в понедельник, 12 мая, а также пожары автомобиля в Кентиш-Тауне в четверг, 8 мая", – сообщила руководительница отдела борьбы с терроризмом Королев.

Все объекты, как отмечает телеканал, связаны со Стармером. В частности, в последнем пострадавшем доме он жил со своей семьей, прежде чем стать премьер-министром.

Во время пожаров никто не пострадал. Одного человека пришлось эвакуировать из-за задымления из дома в Ислингтоне.

Подозреваемый находится под стражей. В пятницу, 16 мая Вестминстерский магистратский суд должен избрать дальнейшую меру пресечения к нему.

"Королевская прокуратура напоминает всем заинтересованным сторонам, что уголовное производство против обвиняемого сейчас продолжается и что он имеет право на справедливый суд", – заявила Бетан Дэвид.