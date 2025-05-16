В поджоге дома Стармера подозревают украинца
Гражданина Украины подозревают в причастности к поджогам двух жилых домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером . Мужчина находится под стражей. Об этом сообщает Sky News и Королевская прокуратура Англии и Уэльса .
По данным прокуратуры, 21-летний украинец проживает в Лондоне.
Ему предъявлены обвинения по трем эпизодам поджога с намерением создать угрозу жизни.
"Эти обвинения касаются двух пожаров в жилых домах в Ислингтоне в воскресенье, 11 мая, и в Кентиш-Тауне в понедельник, 12 мая, а также пожары автомобиля в Кентиш-Тауне в четверг, 8 мая", – сообщила руководительница отдела борьбы с терроризмом Королев.
Все объекты, как отмечает телеканал, связаны со Стармером. В частности, в последнем пострадавшем доме он жил со своей семьей, прежде чем стать премьер-министром.
Во время пожаров никто не пострадал. Одного человека пришлось эвакуировать из-за задымления из дома в Ислингтоне.
Подозреваемый находится под стражей. В пятницу, 16 мая Вестминстерский магистратский суд должен избрать дальнейшую меру пресечения к нему.
"Королевская прокуратура напоминает всем заинтересованным сторонам, что уголовное производство против обвиняемого сейчас продолжается и что он имеет право на справедливый суд", – заявила Бетан Дэвид.
- Пожар в доме на севере Лондона произошел в ночь на 12 мая . Огонь быстро ликвидировали, пострадавших нет, но вход в здание получил повреждения. В нем Стармер жил до переезда в официальную резиденцию премьера Великобритании на Даунинг-стрит, 10.
- 13 мая британская полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге дома Стармера. Его проверяли на причастность к еще двум поджогам, связанным с премьером.
- На следующий день полиция сообщила , что расследует возможность того, что за поджогами могло стоять "враждебное государство".