Полиция Британии расследует причастность "вражеского государства" к поджогу дома Стармера

Накануне стало известно об аресте подозреваемого, его гражданство не раскрывается

Кир Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Контртеррористическая полиция расследует возможность того, что за поджогом дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера могло стоять "вражеское государство". Об этом сообщила газета The Telegraph.

Во вторник, 13 мая, 21-летнего мужчину, арестованного по подозрению в атаке на два объекта недвижимости и автомобиль, связанный со Стармером, допросили специализированные детективы по контртеррористическому командованию SO15 Скотленд-Ярда.

Подозреваемый, гражданство которого не разглашается, был задержан рано накануне утром на юго-востоке Лондона. Его дом расположен примерно в 12 милях от места трех вероятных терактов с зажигательными бомбами на севере Лондона, которые, предположительно, были направлены против британского премьера.

Медиа напомнило, что первая атака была направлена на автомобиль, которым раньше владел премьер-министр, а вторая – на квартиру, находившуюся в его собственности в 1990-х годах. Третий объект – семейный дом Стармера, в котором он жил до переезда в резиденцию премьера.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что мотивы могут быть связаны с вражеским государством или терроризмом, в частности, крайнелевым, ультраправым или исламистским. Детективы также выясняют, мог ли задержанный действовать самостоятельно и иметь личную обиду на премьер-министра.

На Даунинг-стрит также не исключили возможность причастности вражеского государства, но отказались комментировать подробности, пока идет расследование.

Пожар в доме в Камден-Тауне на севере Лондона произошел в ночь на 12 мая. Огонь быстро ликвидировали, пострадавших нет, но вход в здание получил повреждения. В нем Стармер жил до переезда в официальную резиденцию премьера Великобритании на Даунинг-стрит, 10.

13 мая британская полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге дома Стармера.