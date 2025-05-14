Поліція Британії розслідує причетність "ворожої держави" до підпалу будинку Стармера

Напередодні стало відомо про арешт підозрюваного, його громадянство не розкривається

Кір Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Контртерористична поліція розслідує можливість того, що за підпалом будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера могла стояти "ворожа держава". Про це повідомила газета The Telegraph.

У вівторок, 13 травня, 21-річного чоловіка, заарештованого за підозрою в атаці на два об’єкти нерухомості та автомобіль, пов’язані зі Стармером, допитали спеціалізовані детективи з контртерористичного командування SO15 Скотленд-Ярду.

Підозрюваного, громадянство якого не розголошується, було затримано рано напередодні вранці на південному сході Лондона. Його помешкання розташоване приблизно за 12 миль від місця трьох ймовірних терактів із запальними бомбами на півночі Лондона, які, імовірно, були спрямовані проти британського прем’єра.

Медіа нагадало, що перша атака була спрямована на автомобіль, яким раніше володів прем'єр-міністр, а друга, на квартиру, якою він володів у 1990-х роках. Третій об’єкт – сімейний будинок Стармера, в якому він жив до переїзду в резиденцію прем'єра.

Джерела в правоохоронних органах стверджують, що мотиви можуть бути пов'язані з ворожою державою або тероризмом, зокрема крайньолівим, ультраправим або ісламістським. Детективи також з'ясовують, чи міг затриманий діяти самостійно та мати особисту образу на прем'єр-міністра.

На Даунінг-стріт також не виключили можливість причетності ворожої держави, але відмовилися коментувати подробиці, поки триває розслідування.

Пожежа у в будинку у Камден-Тауні на півночі Лондона сталася у ніч проти 12 травня. Вогонь швидко ліквідували, постраждалих немає, але вхід до будівлі зазнав ушкоджень. В ньому Стармер жив до переїзду до офіційної резиденції прем'єра Великої Британії на Даунінг-стріт, 10.

13 травня британська поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку Стармера.