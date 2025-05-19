В Британии арестовали третьего подозреваемого по делу о поджоге дома Стармера
Британская полиция арестовала третьего мужчину в рамках расследования серии поджогов на севере Лондона, в том числе пожара в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию Лондона.
34-летний мужчина был задержан утром в понедельник, 19 мая, в Челси, на юго-западе Лондона. Его подозревают в сговоре с целью совершения поджога с намерением создать опасность для жизни.
Reuters напомнило, что ранее полицейские арестовали 21-летнего гражданина Украины и 26-летнего мужчину, имя которого не называется.
- Пожар в доме на севере Лондона произошел в ночь на 12 мая. Огонь быстро ликвидировали, пострадавших не было, но вход в здание получил повреждения. В этом доме Стармер жил до переезда в официальную резиденцию.
- 13 мая британская полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге дома Стармера.
- На следующий день правоохранители сообщили, что расследуют возможность того, что за поджогами авто, квартиры и дома, связанных со Стармером, могло стоять "враждебное государство".
- 17 мая сообщалось о задержании второго подозреваемого.