В Британии арестовали третьего подозреваемого по делу о поджоге дома Стармера

Ранее полицейские задержали двух мужчин 21 и 26 лет

Кир Стармер (Фото: Neil Hall / EPA)

Британская полиция арестовала третьего мужчину в рамках расследования серии поджогов на севере Лондона, в том числе пожара в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию Лондона.

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34-летний мужчина был задержан утром в понедельник, 19 мая, в Челси, на юго-западе Лондона. Его подозревают в сговоре с целью совершения поджога с намерением создать опасность для жизни.

Reuters напомнило, что ранее полицейские арестовали 21-летнего гражданина Украины и 26-летнего мужчину, имя которого не называется.

Пожар в доме на севере Лондона произошел в ночь на 12 мая. Огонь быстро ликвидировали, пострадавших не было, но вход в здание получил повреждения. В этом доме Стармер жил до переезда в официальную резиденцию.

13 мая британская полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге дома Стармера.

На следующий день правоохранители сообщили, что расследуют возможность того, что за поджогами авто, квартиры и дома, связанных со Стармером, могло стоять "враждебное государство".

17 мая сообщалось о задержании второго подозреваемого.