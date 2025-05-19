У Британії заарештували третього підозрюваного у справі про підпал будинку Стармера
Британська поліція заарештувала третього чоловіка в межах розслідування серії підпалів на півночі Лондона, включно з пожежею в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на поліцію Лондона.
34-річний чоловік був затриманий вранці у понеділок, 19 травня, в Челсі, на південному заході Лондона. Його підозрюють у змові з метою вчинення підпалу з наміром створити небезпеку для життя.
Reuters нагадало, що раніше поліціянти заарештували 21-річного громадянина України та 26-річного чоловіка, ім'я якого не називається.
- Пожежа у будинку на півночі Лондона сталася у ніч проти 12 травня. Вогонь швидко ліквідували, постраждалих немає, але вхід до будівлі зазнав пошкоджень. У цьому домі Стармер жив до переїзду в офіційну резиденцію.
- 13 травня британська поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку Стармера.
- Наступного дня правоохоронці повідомили, що розслідують можливість того, що за підпалами авто, квартири та будинку, пов’язаних зі Стармером, могла стояти "ворожа держава".
- 17 травня повідомлялося про затримання другого підозрюваного.