У Британії заарештували третього підозрюваного у справі про підпал будинку Стармера

Раніше поліціянти затримали двох чоловіків 21 та 26 років

Кір Стармер (Фото: Neil Hall / EPA)

Британська поліція заарештувала третього чоловіка в межах розслідування серії підпалів на півночі Лондона, включно з пожежею в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на поліцію Лондона.

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34-річний чоловік був затриманий вранці у понеділок, 19 травня, в Челсі, на південному заході Лондона. Його підозрюють у змові з метою вчинення підпалу з наміром створити небезпеку для життя.

Reuters нагадало, що раніше поліціянти заарештували 21-річного громадянина України та 26-річного чоловіка, ім'я якого не називається.

Пожежа у будинку на півночі Лондона сталася у ніч проти 12 травня. Вогонь швидко ліквідували, постраждалих немає, але вхід до будівлі зазнав пошкоджень. У цьому домі Стармер жив до переїзду в офіційну резиденцію.

13 травня британська поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку Стармера.

Наступного дня правоохоронці повідомили, що розслідують можливість того, що за підпалами авто, квартири та будинку, пов’язаних зі Стармером, могла стояти "ворожа держава".

17 травня повідомлялося про затримання другого підозрюваного.