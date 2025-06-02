В Британии арестован четвертый фигурант по делу о пожаре в доме Стармера

Кир Стармер (Фото: EPA)

Полиция Лондона арестовала четвертого подозреваемого в рамках расследования серии поджогов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером . Об этом сообщает Reuters.

48-летний мужчина был задержан в лондонском аэропорту Станстед в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, а затем был арестован по подозрению в сговоре о поджоге с целью создания угрозы жизни.

В прошлом месяце произошло три связанных между собой пожара – в доме на севере Лондона, принадлежащего Стармеру, в соседнем доме, где он раньше жил и в автомобиле, который также раньше принадлежал ему.

В настоящее время власти предъявили обвинение трем мужчинам – двум украинцам и одному гражданину Румынии – в связи с пожарами. Ни одному из них не были предъявлены обвинения по законам о терроризме или новому Закону о национальной безопасности, который направлен на борьбу с деятельностью враждебных государств.

Трое мужчин в возрасте от 21 до 34 лет были заключены под стражу, и они должны предстать перед судом Олд-Бейли в Лондоне 6 июня.