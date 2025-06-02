В Британии арестован четвертый фигурант по делу о пожаре в доме Стармера
Полиция Лондона арестовала четвертого подозреваемого в рамках расследования серии поджогов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером . Об этом сообщает Reuters.
48-летний мужчина был задержан в лондонском аэропорту Станстед в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, а затем был арестован по подозрению в сговоре о поджоге с целью создания угрозы жизни.
В прошлом месяце произошло три связанных между собой пожара – в доме на севере Лондона, принадлежащего Стармеру, в соседнем доме, где он раньше жил и в автомобиле, который также раньше принадлежал ему.
В настоящее время власти предъявили обвинение трем мужчинам – двум украинцам и одному гражданину Румынии – в связи с пожарами. Ни одному из них не были предъявлены обвинения по законам о терроризме или новому Закону о национальной безопасности, который направлен на борьбу с деятельностью враждебных государств.
Трое мужчин в возрасте от 21 до 34 лет были заключены под стражу, и они должны предстать перед судом Олд-Бейли в Лондоне 6 июня.
- Пожар в доме на севере Лондона произошел в ночь на 12 мая . Огонь быстро ликвидировали, пострадавших нет, но вход в здание получил повреждения. В этом доме Стармер жил до переезда в официальную резиденцию.
- 13 мая британская полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге дома Стармера.
- На следующий день правоохранители сообщили , что расследуют возможность того, что за поджогами авто, квартиры и дома, связанных со Стармером, могло стоять "враждебное государство".
- 17 мая сообщалось о задержании второго подозреваемого, а 19 мая – третьего .